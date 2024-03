LaMelo Ball mais uma vez surpreende o filho do rapper Drake, Adonis, com equipamentos do Hornets

Charlotte Hornets guarda Bola LaMelo mais uma vez surpreendeu o rapper Drakefilho, Adôniscom seu equipamento autografado, desta vez uma camisa durante uma adorável interação compartilhada no Instagram pela conta oficial do time.

No clipe viral, Adonis entra no vestiário dos visitantes na Scotiabank Arena com seu pai, sua mãe e um amigo antes da derrota do Hornets para o Raptors de Torontodo qual Ball não participou devido a lesão.

Ball, de 22 anos, não joga desde 26 de janeiro e o time não tem pressa em trazê-lo de volta porque os playoffs parecem mais distantes a cada derrota.

O filho de Drake, Adonis, é fã de LaMelo Ball

Apesar de não jogar, Ball continua sendo o favorito dos fãs em Charlotte, principalmente quando se trata de Adonis, que o acompanha desde que entrou no NBA.

Em 2023, Adonis esboçou uma foto de Ball, que mais tarde foi compartilhada no Instagram por Drake. O guarda do Hornets então enviou a ele um par de tênis Puma exclusivos.