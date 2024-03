Landon Dickerson bate recorde da NFL com contrato histórico com os Eagles e quer seguir o legado de Kelce

TO Philadelphia Eagles ganhou as manchetes com um anúncio inovador sobre a guarda do Pro Bowl Landon Dickerson.

Num movimento que sinaliza o seu compromisso com o futuro da equipa, o Águias finalizou uma extensão de contrato recorde com Dickersonsolidificando seu papel fundamental na franquia.

O Águias estabeleceu um novo padrão na NFL ao garantir Landon Dickerson com o contrato de guarda mais rico da história da liga.

A prorrogação de quatro anos, avaliada em US$ 84 milhões com um potencial máximo de US$ 87 milhõesestabelece Dickerson Enquanto o guarda mais bem pagosuperando os benchmarks anteriores estabelecidos na liga.

Este investimento significativo sublinha a Águias confiança inabalável em Dickerson talento e potencial.

Com a saída do veterano pivô Jason Kelce, o Águias priorizar a estabilidade e a continuidade ao longo da linha ofensiva.

Ao bloquear Dickerson para um acordo de longo prazo, a equipe solidifica sua base, garantindo que Dickerson continua a ser uma pedra angular do Águias estratégia ofensiva.

Posicionado ao lado do provável sucessor de Kelce Cam Jurgens Dickerson incorpora o compromisso da equipe em manter o sucesso nas próximas temporadas.

Dickerson: É impossível substituir Jason Kelce

Para Dickersonjogar na Filadélfia representa mais do que apenas um empreendimento profissional – é um reflexo de sua admiração pela torcida apaixonada e pelas altas expectativas da cidade.

Expressando sua afinidade com a cidade, Dickerson enfatizou o fervor e a honestidade únicos de Filadélfia fãs.

“Há uma grande expectativa a cada temporada. Os fãs vão deixar vocês saberem como vocês estão, seja andando no meio da rua ou indo para o intervalo. amo a paixão que esta cidade e todos têm aqui. É difícil encontrar algo assim em qualquer outro lugar do país”, ele disse.

Com a saída de Jason Kelce Dickerson reconhece a responsabilidade acrescida que recai sobre os seus ombros, tanto como jogador como como líder.

O guarda esquerdo está preparado para aproveitar a oportunidade de assumir um papel de maior destaque dentro da equipe, seja na transição para a posição central ou no aprimoramento de suas capacidades de liderança.

“Não vou dizer impossível, mas quase impossível substituir alguém como Jason.”Dickerson disse. “O que ele fez não apenas por seus companheiros de equipe, por esta cidade e por todos ao seu redor, há apenas um dele, e acho que haverá apenas um dele. qualquer função que venha a mim e tudo o que esta equipe precisa.”

Enquanto o Águias prepare-se para a próxima temporada, Dickerson a extensão marca um momento crucial nas bases da equipe para o sucesso futuro.

Filadélfia também ganhou as manchetes Segunda-feira trazendo o running back Saquon Barkley para reforçar as armas ofensivas do time em torno do quarterback estrela, Jalen dói.