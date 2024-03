Larry David parece deprimido enquanto observa UConn Huskies invadir a Elite Oito

EUSe houvesse uma pessoa que não queria o Huskies UConn progredir em Loucura de marçoera LarryDavid já que a estrela da HBO parecia incrivelmente infeliz ao dar ao Illinois uma derrota por 77-52 na rodada Sweet 16.

Davi estava sentado na primeira fila para assistir os Huskies se rebelarem e a estrela de Curb Your Enthusiasm não estava particularmente feliz.

O jogador de 76 anos foi flagrado roendo as unhas durante a partida, seja por nervosismo ou tédio, e ainda aproveitou para esticar as pernas sobre o guarda-corpo para encontrar um espaço extra para descansar.

Ele também ficou irritado por ter sido encontrado e colocado na tela grande em Boston, enquanto desabafava essa emoção para um cara qualquer sentado ao lado dele enquanto UConn liderou por 56-25 faltando 11:12 minutos para o fim do relógio.

Ele também ficou irritado com um torcedor de Illinois atrás dele que continuou cantando e pulando em sua cadeira, apesar da temporada do time chegar ao fim na arena TD Gardens em 100 Legends Way, Boston. O idoso até colocou os dedos nos ouvidos em determinado momento.

David Hurley acusado de mau treinamento por David

Ele até aproveitou para acusar E Hurleytreinador da UConn, de falta de espírito esportivo em uma noite em que Davi estava bastante descontente.

“Você devia se envergonhar, Hurley!,” Davi disse, de acordo com a CBS Sports ‘ Matt Norlander. “Tire esses titulares! Pare de treinar! O jogo acabou!”

Davi em seguida, tentou fugir rapidamente para evitar o trânsito, mas era regularmente parado por fãs que reconheciam o ator, irritando-o ainda mais. No entanto, quando Hurley soube de seus comentários e reagiu à mídia, ele parecia bastante triste.

“Eu sou o LarryDavid de coaching universitário com minhas travessuras e idiossincrasias”, Hurley disse, de acordo com o Hartford Courant. “Então, estou desapontado. ‘Curb Your Enthusiasm’, é um bom show.”