Larry David parecia totalmente infeliz durante a vitória do March Madness da UConn

LarryDavid parece ter se divertido muito assistindo UConn chegar à Final Four no sábado… pelo menos é o que a internet está pensando com esta filmagem dele.

A estrela de “Curb Your Enthusiasm” não conseguiu esconder seu desdém quando UConn derrotou Illinois durante o confronto March Madness no sábado no TD Garden em Boston. O famoso mesquinho foi filmado roendo as unhas e parecendo seriamente irritado enquanto a UConn dominava Illinois.

LD também parecia pouco confortável em seu assento na primeira fila… já que também foi fotografado se esticando no corrimão à sua frente.

Larry também parece estar farto do barulho na arena, bloqueando visivelmente seus ouvidos enquanto um torcedor de Illinois aplaudiu ruidosamente na fileira atrás dele.

Você SABE que Larry David quer se virar e dizer algo para esse fã de Illinois atrás dele 😂pic.twitter.com/foUmxgrlmu -PropSwap (@PropSwap) 30 de março de 2024

No entanto, LD ficou mais irritado com as travessuras fora da quadra… já que foi visto reclamando após aparecer no Jumbotron. Confira o vídeo… onde Larry pergunta à pessoa ao lado dele por que ele estava sendo colocado na tela grande.

Larry David não queria ter nada a ver com estar na tela grande. LD clássico. pic.twitter.com/cEDfzgCGfJ -Steve Perrault (@Steve_Perrault) 30 de março de 2024

No estilo clássico de Larry, ele não teve escrúpulos em compartilhar suas opiniões durante o jogo.

Vários relatórios dizem que LD fez questão de colocar o técnico da UConn, Dan Hurley, em alta, supostamente repreendendo Dan por manter seus titulares quando eles tinham uma vantagem tão grande. Para contextualizar, Illinois perdeu para UConn por 55 a 77.

Pobre Larry David. Time perdendo por 31, quer sair e fica parado na saída. Mesmo assim, saindo graciosamente. pic.twitter.com/XAktsyP5aV – Brett (@brettrid3r) 30 de março de 2024

Tudo isso explica por que Larry foi visto tentando sair do jogo 5 minutos mais cedo.