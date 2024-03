Larsa Pippen, envolvida em polêmica pelos milhares de dólares que dá à filha Sofia por mês

Larsa Pippenaos 48 anos, defende orgulhosamente a sua decisão de fornecer à sua filha de 15 anos, Sofia, com subsídio mensal de US$ 2.500. Durante o Donas de casa reais de Miami reunião, quando seus colegas de elenco expressaram descrença com o valor, Larsa defendeu sua escolha enfatizando o alto custo de vida em Los Angeles.

Ela explicou: “Vocês entendem, tipo, LA é super cara. Então, depois da escola, ela pede comida ou Uber ou compra presentes para os aniversários dos amigos”. Além da mesada, Larsa mencionou que Sophia tem conseguido ganhar dinheiro sozinha por meio de parcerias de marcas com empresas como Fashion Nova e Oscar de la Renta. Isso indica que Sophia não depende apenas do subsídio e tem capacidade de gerar renda própria.

Larsa Pippen não gostou nada da piada de um comediante sobre seu sogro, Michael Jordan

Larsa também revelou que Sofia atualmente mora em Los Angeles com o pai, Scottie Pippen, já que ela escolheu cursar o primeiro ano do ensino médio lá. Apesar disso, Larsa enfatizou que Miami continua sendo sua base.

A discussão sobre o subsídio esclarece o estilo parental de Larsa e a sua abordagem para suprir as necessidades da filha. É evidente que Larsa valoriza dar a Sophia os meios financeiros para aproveitar sua adolescência e arcar com as despesas de morar em uma cidade como Los Angeles.

Larsa e Sophia têm um relacionamento próximo

A imagem de Larsa e Sofia na CLD Miami Swim Week Gifting Experience em 14 de julho de 2022, oferece uma visão de seu relacionamento próximo e de sua presença aos olhos do público. Esta aparição pública enfatiza ainda mais o apoio de Larsa à filha, tanto pessoal quanto profissionalmente.

Em última análise, o apoio inabalável de Larsa à independência financeira de Sophia e a sua vontade de discutir abertamente as suas escolhas parentais demonstram uma abordagem moderna à parentalidade. Isso mostra que ela não se desculpa por sustentar sua filha de uma forma que se alinhe com seu estilo de vida e circunstâncias.

A conversa em torno da decisão de Larsa de dar a Sophia uma mesada substancial oferece uma visão sobre a dinâmica da sua vida familiar e destaca o compromisso de Larsa em ser uma mãe envolvida e solidária.