Lebron Jameso NBA superstar com laços profundos com Ohio, se viu torcendo fervorosamente pelo Duquesne Duques durante sua notável corrida no Torneio Atlantic 10. Apesar de vir de Akron, Ohio, James manteve uma forte conexão com o programa de basquete universitário de Pittsburgh, principalmente por meio de seu ex-técnico e companheiro de equipe do ensino médio.

Antes de se tornar a primeira escolha geral em 2003 NBA Rascunho, Lebron James aprimorou suas habilidades em vários jogos de apostas altas em São Vicente-St. Escola Secundária Maria sob a orientação do técnico Keith Dambrot. Juntos, eles garantiram dois títulos estaduais, mostrando o talento inegável de James muito antes de sua carreira profissional começar. Dambrotagora no comando do Duquesne programa de basquete, trouxe ex-companheiro de equipe Dru Joyce III como treinador principal associado dos Dukes.

Este ano, Duquesne desafiou as expectativas ao conquistar o 6º lugar no Torneio Atlantic 10 e embarcar em uma jornada inesquecível. Com quatro vitórias consecutivas, incluindo triunfos sobre adversários formidáveis ​​como Saint Louis, Dayton, Saint Boaventurae VCU, os Dukes garantiram seu primeiro título do Torneio A-10 desde que ingressaram na liga em 1982. A vitória do campeonato também marcou um retorno histórico ao Torneio da NCAA para Duquesneencerrando uma seca de 47 anos desde sua última aparição em 1977.

LeBron James, grande defensor de seu ex-técnico e amigo, garantiu que não perdeu nenhum jogo, mesmo sintonizando desde o Lakers‘ vestiário antes da reunião de seu próprio time. Com Estado de Ohio ausente do March Madness deste ano, James deu todo o seu peso à busca do sucesso dos Dukes, com o objetivo de vê-los garantir sua primeira vitória no torneio da NCAA desde 1969.

Para Duquesneo apoio inabalável de James adiciona uma camada extra de motivação enquanto eles se preparam para deixar sua marca no cenário nacional, alimentados pela paixão de um ícone do basquete e pelos sonhos de um programa em ascensão.