LeBron James e outras celebridades parabenizam Caitlin Clark pelo marco histórico

Caitlin Clark alcançou um marco histórico no domingo em Cidade de Iowasuperando Pete Maravich para se tornar o NCAAé o maior artilheiro de todos os tempos. Liderando o 6º colocado de Iowa na vitória por 93-83 sobre o 2º colocado do Ohio State com 35 pontos, Clark alcançou 3.685 pontos na carreira. Ela já havia quebrado Kelsey Plum e Lynette Woodardrecordes, sendo o de Maravich o marco final.

“Acho que as pessoas que tornaram isso mais especial, obviamente, meus companheiros de equipe, meus treinadores”. Clark disse.

Caitlin Clark perde a compostura quando Maya Moore veio vê-la quebrar o recorde de pontuação da NCAA

“Mas não é o que é sem todos vocês.

“Quero dizer isso e agradeço. Isso é especial. Não sei se vocês percebem o que estão fazendo basquete feminino e esportes femininos em geral, mas você está mudando isso. Você está nos ajudando a mudar isso.

“Visto uma camisa de Iowa há quatro anos, mas assim como o treinador Bluder e Kate [Martin] disse, ainda há muito mais diversão para se divertir e ainda não terminamos.”

Celebridades e ícones do esporte, incluindo Lebron James e presidente Joe Bidenparabenizou Clark por sua conquista.

“PARABÉNS @CaitlinClark22 por se tornar a maior artilheira de todos os tempos!!” LeBron escreveu.

Biden escreveu no X: “Parabéns a Caitlin Clark por fazer história como a maior artilheira de todos os tempos da NCAA. Com 3.685 pontos e contando, você deixou sua escola orgulhosa.”

O mural da Nike

A Nike, fortemente envolvida na jornada de Clark, lançou um novo anúncio e completou um mural no centro de Iowa City. A decisão de Clark de se declarar para o Draft da WNBA de 2024 foi seguida por especulações generalizadas de que ela seria a primeira escolha, provavelmente indo para o Indiana Fever.

Tanto o Fever quanto o Pacers da NBA deram os parabéns a Clark, afirmando ainda mais seu status como uma sensação do basquete.

Com o draft da WNBA marcado para 15 de abril, a expectativa é alta para Clarkpróximo capítulo do basquete profissional.