LeBron James está prestes a quebrar um recorde único na história da NBA que ninguém consegue alcançar

Adepois de seu jogo mais recente contra o Feiticeiros de Washington com 31 pontos, Lebron James preparou o cenário para o que será um dia histórico no basquete da NBA. O Lakers‘King está a apenas 9 pontos de fazer o que nenhum outro jogador antes dele conseguiu. Não deve demorar muito depois do jogo contra o Nuggets de Denver começa em Arena Crypto.com. Os assentos certamente serão caros para este evento, pois talvez nunca mais vejamos algo parecido novamente. James se tornará o primeiro e único jogador na história da NBA a marcar 40.000 pontos. Se você sentar e pensar sobre esse número, é uma loucura imaginar que qualquer jogador da NBA seja capaz de fazer isso. Mas isso também mostra o quão importante Lebron James’ fator de longevidade tem sido para ele.

A aura de LeBron James faz Shedeur Sanders e Travis Hunter gritarem como crianças

LeBron James está pronto para fazer história na NBA

Apesar de Lakers Começando a temporada com uma sequência de resultados desequilibrada, a equipe conseguiu se posicionar bem na busca pela classificação aos Playoffs nesta temporada. No ano passado, eles alcançaram o Conferência Oeste finais, mas foram arrebatados pelos rivais desta noite. Denver Nuggets de Nikola Jokic e Jamal Murray são tão perigosos quanto eram na temporada passada. Mas, pelo que consta, os torcedores que comparecerem ao jogo só irão testemunhar esta noite histórica em Os anjos. Há muitos que ainda duvidam e debatem quem é o maior jogador da história da NBA, mas nenhum dos outros nomes da conversa marcou 40 mil pontos.

Conseguir uma vitória será muito mais difícil para estes Lakers do que para LeBron para conseguir esse recorde, é aí que o jogo ficará extremamente interessante. Mas depois de conseguir os 9 pontos que lhe restam para atingir o número mágico, há uma grande possibilidade de LeBron James estar extremamente motivado para perder mais uma atuação inesquecível. Se isso acontecer, tanto ele quanto Antonio Davis tenha o que é preciso para derrotar os atuais campeões da NBA e se vingar um pouco da temporada passada.