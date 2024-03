LeBron James foi inundado de críticas quando o primeiro clipe do novo podcast criou um problema inesperado

NBA os fãs não sabiam como se comportar quando Los Angeles Lakers estrela Lebron James decidido a anunciar um novo podcast, Mind the Gameem uma tarde aleatória de segunda-feira.

Mas a excitação rapidamente se transformou em confusão quando o primeiro clipe de seu novo show com JJ Redickdedicado aos Xs e Os hardcore do basquete, atingiu a mídia social e gerou uma resposta inesperada.

O podcast de LeBron atrai críticas mistas nas redes sociais

O clipe teaser mostra LeBron e JJ discutindo coberturas para um linha de base fora dos limites jogue por quase dois minutos, enquanto bebe vários copos de vinho. James termina o clipe afirmando: “A propósito, adoro falar sobre basquete”.

“Este pod será uma lufada de ar fresco, considerando que a maioria dos outros podcasts de esportes estão cheios de conteúdo interessante e isca de clique”, comentou um colega apresentador de podcast em Twitter/X, adorando a conversa sobre giz. Digamos apenas que outros não ficaram tão convencidos.

“90% dos Twitter da NBA vai ter dificuldade em tentar traduzir isso para sua linguagem causal”, escreveu um torcedor do Lakers. “Eles estão se aprofundando demais”

““Não tenho ideia do que ele está falando”, dizia um comentário com mais de 200 curtidas, comprovando o ponto anterior.

Outros demonstraram interesse e ofereceram feedback genuíno, mesmo que não tenham ficado emocionados com o primeiro clipe.

“Não tenho ideia do que eles estão dizendo, mas estou interessado”, comentou um usuário do Twitter.

“Eles vão precisar de um quadro branco haha”, sugeriu outro.

James e Redick combinados conhecimento de basquete é uma atração para os fãs sérios do basquete, mas está claro que um grande contingente de Rei James‘ a base de fãs também está aqui apenas para enterradas e drama. Há espaço para tudo isso no vasto panorama da mídia e, com alguns ajustes finos, Cuidado com o jogo poderia seguir seu hospedeiro e mudar completamente o jogo.

“Episódio completo amanhã”, James tuitou algumas horas depois que o primeiro clipe foi lançado, mostrando que ele já havia absorvido alguns dos comentários e provocando o Data de lançamento em 19 de março.

“Isto é para todos que realmente amam nosso lindo jogo. Um agradecimento a @jj_redick por criar isso conosco. Espere até adicionarmos os recursos visuais/clipes para acompanhá-lo também! Meu Deus”