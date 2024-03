LeBron James marca a tacada mais fácil no basquete e chega a 40.000 pontos na carreira

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James tornou-se o primeiro jogador em NBA história para chegar a 40.000 pontos quando marcou uma bandeja fácil contra o Nuggets de Denver no sábado à noite na Crypto Arena.

James, 39 anos, está em sua 21ª temporada e já é o maior artilheiro de todos os tempos da liga depois de ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar no ano passado, em derrota para o Trovão da cidade de Oklahoma. Desta vez, ele passou pelo Nuggets em frente Michael Porter Jr.. e marcou uma bandeja faltando 10:39 para o fim do segundo quarto.

LeBron James revela cena intrigante de duas pessoas invadindo seu casamentoInstagram

Ele foi aplaudido de pé após o técnico do Lakers Presunto Darwin chamado de tempo limite. Houve uma apresentação de vídeo no jumbotron e James reconheceu a multidão barulhenta levantando a bola sobre sua cabeça.

Sua grande noite, no entanto, foi prejudicada devido ao fato de que o Lakers não conseguiu derrotar o Nuggets depois de desmoronar no momento decisivo e cair dois dígitos pela primeira vez no jogo.

LeBron James é ‘o único’

James terminou a disputa com 26 pontos, o recorde da equipe, adicionando mais 17 à sua histórica marca de 40K, que provavelmente nunca será quebrada.

Ele é o primeiro e único jogador com 40.000 pontos no NBAe também jogou o segundo maior número de temporadas regulares e o maior número de minutos de playoffs na história da liga.

James também pode se orgulhar de ser o único jogador com pelo menos 10.000 pontos, 10.000 rebotes e 10.000 assistências.