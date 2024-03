LeBron James nunca esquece seu filho Bronny e lhe envia uma mensagem poderosa: fique abaixado e continue atirando

Bronny Jameso filho do ícone do basquete Lebron James, enfrenta o difícil desafio de traçar seu próprio caminho à sombra do legado de seu pai. Apesar dos contratempos iniciais, incluindo uma parada cardíaca que interrompeu o ímpeto de sua carreira, BronnyO retorno de John ao tribunal da USC foi alvo de escrutínio à medida que seu desempenho varia.

LeBronacostumado com a atenção implacável da mídia, ocasionalmente expressa suas frustrações, especialmente quando os rascunhos simulados especulam sobre BronnyO futuro da NBA. Porém, em meio ao barulho, LeBron recentemente compartilhou uma mensagem sincera para seu filho no Instagram, incentivando-o a perseverar e se concentrar em seu jogo.

“Fique baixo e continue atirando jovem” LeBron escreveu.

Disposto a jogar com seu filho na NBA

LeBrondesejo de algum dia compartilhar a corte com Bronny foi bem documentado, com o objetivo de criar uma dupla histórica de pai e filho no basquete profissional.

No entanto, as incertezas persistem, com LeBron pensando em se aposentar e Bronnyo desenvolvimento está progredindo mais lentamente do que o previsto.

Surgem especulações sobre a viabilidade da parceria dos sonhos, especialmente porque LeBronO futuro da empresa permanece incerto em meio a relatos de contratos potencialmente lucrativos e considerações de aposentadoria.

“Vocês podem, por favor, deixar a criança ser uma criança e curtir o basquete universitário?” LeBron disse em uma postagem que foi excluída posteriormente.

“O trabalho e os resultados acabarão por falar, não importa o que ele decida fazer. Se vocês não sabem que ele não se importa com o que diz um rascunho simulado, ele simplesmente TRABALHA!