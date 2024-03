LeBron James responde duramente às críticas de Shaquille O’Neal

Nícone BA Shaquille O’Neal criticou Lebron Jamessugerindo que Los Angeles Lakers falha em causar medo nos oponentes. Em resposta, James sutilmente combatido compartilhando uma estatística impressionante comparando suas carreiras.

Sobre O’NealNo podcast do NBA, a lenda do basquete discutiu as percepções de James entre os jogadores, observando a falta de medo em comparação com grandes nomes da NBA, como Michael Jordan e Kobe Bryant.

LeBron James dá masterclass de basquete em novo podcast com JJ Redick

“Ouvi jogadores dizerem – inclusive eu – ‘Eu temia [Michael Jordan].’ Ouvi jogadores da sua geração dizerem que temiam Kobe [Bryant]”, O’Neal disse.

“Nunca ouvi nenhum jogador dizer que teme LeBron.”

Ex-companheiro de equipe Mário Chalmers ecoou esse sentimento, atribuindo James‘ simpatia universal ao seu comportamento menos intimidante.

“Não achei que os jogadores realmente temessem LeBron como eles fizeram Jordânia“, Chalmers observado.

“E não é que você não deva temer Bron. Eu só acho que no final do dia, Bron passou por tanta coisa que queria ser querido.

“Então foi tipo, ‘Vou fazer coisas agora onde as pessoas gostem de mim e me respeitem’”.

James responde a O’Neal nas redes sociais.

O’Neal concordou, descrevendo James como um “cara legal”. No entanto, James respondeu indiretamente no Instagram, compartilhando uma estatística destacando sua longa sequência de jogos com mais de 10 pontos, superando O’Nealtotal da carreira.

“Por que isso é tão engraçado para mim!!” James disse.

Apesar de O’Nealcarreira de 19 temporadas em comparação com James‘ em curso no Ano 21, este último continua a ser uma força dominante na liga, imperturbável por críticas externas.