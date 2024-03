LeBron James revela a maneira única como cumprimenta efusivamente cada um de seus companheiros de equipe do Lakers

Testrela do Los Angeles Lakers, LeBron James, é peça fundamental no vestiário do time. Embora se destaque na maior parte do tempo em quadra, ele também é um importante gerador de boas vibrações entre os jogadores do Lakers antes de enfrentar um jogo da NBA.

As redes sociais do Lakers compartilharam um clipe em que LeBron é visto cumprimentando seus companheiros de forma efusiva, mas de uma forma diferente para cada um deles. Um momento de conexão única que poucos como James conseguem alcançar.

O Los Angeles Lakers enfrentou o Philadelphia 76ers em seu último jogo, derrotando-os 101-94 em que James marcou 20 pontos durante os 38 minutos que esteve em quadra.

Possível ultimato de Lebron James

Os executivos do time Los Angeles Lakers podem já ter desistido desta temporada, segundo uma fonte.

Não foi uma temporada impressionante para o Lakers, que atualmente está em nono lugar na Conferência Oeste, com um recorde nada impressionante de 38-32.

Os fãs esperavam por uma negociação de grande sucesso para dar início à temporada de 2024 da franquia, mas tal negociação não aconteceu, e o prazo de negociação chegou e passou com poucos motivos para se entusiasmar. Os fãs questionaram a falta de ambição dos membros do conselho.

James, um talento geracional, desejará ter sucesso nos últimos anos de sua carreira, e haverá decepção porque o Lakers está disposto a jogar a toalha em um momento em que seu astro está mais desesperado para vencer, agora que ele tem 39 anos. velho e a cada dia que passa sua aposentadoria está mais próxima.