LeBron James se cansa da mídia e encontra uma boa forma de evitar comparações

Ódomingo, Lebron James revelou sua frustração com a mídia do basquete, o que o levou a embarcar em seu mais recente empreendimento, o podcast “Mind the Game” ao lado do jogador da NBA que virou analista JJ Redick.

Dirigindo-se aos repórteres após o LA Lakers‘Vitória por 150-145 contra o Pacers de Indianaonde marcou 26 pontos e 10 assistências, LeBron expressou seu desejo de oferecer aos entusiastas do basquete um conteúdo que permaneça fiel aos valores fundamentais do esporte.

Ele enfatizou a importância de focar na substância em vez do sensacionalismo, evitando comparações incessantes e cenários hipotéticos que muitas vezes ofuscam a essência do jogo.

“Senti que estávamos nos afastando dos aspectos fundamentais do basquete e de sua verdadeira essência”, observou LeBron.

“Há mais no jogo do que comparações constantes ou especulações sobre legados. Não é benéfico para a geração mais jovem.”

Impulsionado pelo desejo de fornecer conhecimento autêntico do basquete ao público da NBA, LeBron pretende promover uma apreciação genuína pelas complexidades e nuances estratégicas do jogo.

“Nosso público merece uma visão mais profunda da essência do basquete, da mesma forma que me apaixonei pelo esporte”, explicou LeBron.

“A parceria com JJ, que compartilha uma paixão e intelecto semelhantes pelo jogo, pareceu a oportunidade perfeita.”

Ao anunciar o lançamento de seu podcast, LeBron enfatizou seu apelo a “todos que realmente amam nosso lindo jogo”.

Com que frequência o podcast de James será lançado?

Seguindo em frente, LeBron James e JJ RedickO podcast de está programado para lançar episódios semanais, cada um variando entre 45 minutos a uma hora. O episódio inaugural apresentou discussões sobre estratégias e jogadas específicas do basquete, oferecendo uma análise crítica de táticas como a estratégia dois por um.

Determinados a se destacar dos podcasts convencionais de basquete, James e Redick desejam fornecer insights aprofundados sobre ataques, defesas e várias estratégias de basquete. Eles planejam dissecar as técnicas dos jogadores e como elas contribuem para a execução eficaz das jogadas.

À medida que traçam sua jornada no podcasting, LeBron e Redick pretendem convidar pessoas para compartilharem suas perspectivas, enriquecendo ainda mais a missão do podcast de esclarecer e envolver os entusiastas do basquete em todo o mundo.