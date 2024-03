LeBron James se junta a Drake em novo empreendimento com estrelas de Hollywood promovendo um novo esporte

Lebron James já está envolvido em vários empreendimentos comerciais que abrangem uma ampla variedade de tópicos. Ele é co-proprietário de Liverpool FC através Grupo Desportivo Fenway. Só esse empreendimento já rendeu a ele US$ 50 milhões, segundo a Forbes. Em meio a esse evidente sucesso, Lebron James tomou medidas para investir seu dinheiro e apoio em outro esporte importante. Além disso, ele supostamente se juntou ao rapper Drake neste novo empreendimento, que também é um ávido fã de esportes. Mas quais esportes são LeBron James e Drake vai apoiar o avanço? Você ficará surpreso porque é um esporte que as pessoas não esperam.

LeBron James calou Stephen A Smith ao confrontá-lo antes de marcar 40.000

LeBron James e Drake juntam-se ao PGA Tour

É isso mesmo, em resposta à iniciativa LIV Golf, a PGA decidiu fazer de LeBron James e Drake parte de sua equipe de novos rostos que promoverão o PGA Tour daqui para frente. Duas das personalidades mais seguidas nas redes sociais deverão ser capazes de alcançar um espectro mais amplo de pessoas em escala global. A sua influência de marketing deve ser mais do que suficiente para que a PGA obtenha um nível decente de interesse no desporto enquanto compete com a iniciativa LIV Golf. Nem James nem Drake são conhecidos como fãs de golfe, mas embarcaram neste novo empreendimento com paixão e entusiasmo. Mas eles não são os únicos envolvidos neste novo empreendimento, já que outras estrelas de Hollywood serão o rosto da PGA em todo o mundo.

De acordo com o New York Times, LeBron James e Drake fazem parte de um investimento recente de US$ 3 bilhões que o PGA Tour acaba de fazer. Outros investidores incluem o parceiro de negócios de JAmes, Maverick Carter, e seu agente Rich Paul. Além disso, o ator de Hollywood Chris Pratt também faz parte desse empreendimento. Outros empreendimentos esportivos com os quais LeBron esteve envolvido são como co-proprietário do NHL Pittsburgh Penguins, do clube de futebol italiano AC Milan, e ele também é um investidor da liga Major League Pickleball. Pelo que sabemos, James ainda não investiu em nenhuma franquia da NBA, mas sempre deixou claro seu desejo de um dia ser dono de um time.