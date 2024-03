LeBron James supostamente está fazendo de tudo para prejudicar Darvin Ham

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James está supostamente fazendo tudo ao seu alcance para prejudicar o treinador principal Presunto Darwin sempre que pode, de acordo com Anthony Irwin de Lakers diário.

James, de 39 anos, não é o único jogador do Lakers insatisfeito com Ham, mas é o líder do time e desobedece abertamente ao treinador, principalmente sempre que uma jogada é elaborada durante um jogo, o que contagia o restante do elenco.

LeBron James calou Stephen A Smith ao confrontá-lo antes de marcar 40.000

“Ele se senta no amontoado e descansa / toma água, revira os olhos enquanto Ham fala e espera o amontoado acabar”, relatou Irwin. “Se Ham alguma vez elaborar uma jogada, assim que a confusão terminar, James dirá a todos os outros na quadra com ele ‘foda-se tudo isso’ e convocará sua própria jogada.”

Ham, 50, supostamente tem total apoio do proprietário do Lakers Jeanie Busspelo menos até o final da temporada, mas perder os playoffs pode fazer com que ele perca o emprego.

O trabalho de Rob Pelinka é seguro

Gerente geral do Lakers Rob Pelinkapor outro lado, é improvável que perca o emprego tão cedo, apesar de provar várias vezes que é incompetente.

Pelinka, 54 anos, tentou adicionar Amigo Hield por anos e sempre falhou, mas o arremessador de 3 pontos foi para o Filadélfia 76ers para amendoim.

Earvin “Magic” Johnson deixou a organização do Lakers por causa de Pelinka, que aparentemente não se dá bem com outros gerentes gerais do time NBAe é possível que o problema da franquia seja simplesmente propriedade.