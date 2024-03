Lenda do UFC, Mark Coleman hospitalizado por inalação de fumaça após salvar pais de incêndio em casa

A lenda do UFC, Mark Coleman, permanece hospitalizado após resgatar seus pais de um trágico incêndio na manhã de terça-feira, na casa de sua infância, perto de Toledo, Ohio.

Coleman, 59, foi retirado do local depois de tirar sua mãe e seu pai de casa e, em seguida, sofrer inalação de fumaça depois de voltar correndo pela terceira vez para salvar seu cachorro. Membros de sete corpos de bombeiros diferentes responderam ao local depois que o incêndio ocorreu na cozinha da casa, embora a causa do incêndio ainda não tenha sido revelada.

O amigo de longa data de Coleman e ex-lutador do UFC, Wes Sims, forneceu uma atualização sobre ele via Facebook na terça-feira.

“Acredito firmemente no poder da oração”, escreveu Sims. “Enviei à família e a alguns amigos algumas fotos da condição atual de Mark Coleman. Eu conheço Mark, se ele pudesse falar, ele diria ‘filme essa merda, Wes, estamos nos tornando virais!’

“A casa dos pais de Mark pegou fogo ontem à noite. Mark salvou os dois [his parents] e voltou para buscar Hammer, seu cachorro. Ele foi levado de avião vitalício para Toledo e atualmente está intubado e sedado. Juro por Deus que ele é um dos indivíduos mais durões já criados, passou por tantas coisas que um filme neste momento não poderia fazer justiça ao trabalho de sua vida!

As autoridades locais não fizeram mais declarações sobre o incêndio, além de a casa ter sido considerada totalmente perdida depois que as equipes conseguiram extinguir as chamas.

Introduzido no Hall da Fama do UFC em 2008, Coleman é amplamente considerado um dos maiores lutadores pesos pesados ​​da história do esporte. Ele primeiro se tornou campeão dos pesos pesados ​​no UFC 10 e depois repetiu o título no UFC 11 também.

Coleman acabou se transferindo para o PRIDE Fighting Championships, onde se tornou o primeiro campeão do Pride Grand Prix com uma sequência impressionante no torneio de 2000, que incluiu três vitórias em uma noite, culminando com um nocaute sobre Igor Vovchanchyn nas finais.

Nos últimos anos, Coleman se dedicou a voltar à forma de luta, ao mesmo tempo que atuou como treinador e mentor do também lutador do UFC Matt Brown.