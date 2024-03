Lendário repórter da ESPN NFL, Chris Mortensen, morto aos 72 anos

Chris morreu na manhã de domingo, de acordo com seu empregador de longa data, ESPN. A causa da morte não é clara.

Chris apareceu frequentemente no “Sunday NFL Countdown”, “SportsCenter” e “Monday Night Football” da ESPN … além de escrever e fazer sucessos de rádio na ESPN.

“Mort era amplamente respeitado como um pioneiro da indústria e universalmente amado como um companheiro de equipe solidário e trabalhador”, disse o presidente da ESPN. Jimmy Pitaro diz. “Ele cobriu a NFL com habilidade e paixão extraordinárias e esteve no topo de sua área por décadas. Colegas e fãs sentirão muita falta dele, e nossos corações e pensamentos estão com seus entes queridos.”