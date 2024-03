Leões podem adicionar cornerback superstar ao elenco, dizem relatórios

Tele Denver Broncos têm feito alguns movimentos importantes durante esta entressafra, e a última proposta envolve a troca do cornerback superstar Patrick Surtain II para o Leões de Detroit. Esta negociação de grande sucesso faria com que os Broncos recebessem a seleção nº 29 no draft deste ano, junto com as escolhas de primeira e quarta rodada de 2025 em troca de Surtain.

David Kenyon, do Bleacher Report, acredita que, embora os Broncos não devam estar ansiosos para negociar Surtain, eles poderiam receber uma quantia substancial dos Leões. Kenyon destaca que os Leões tiveram dificuldades na posição de cornerback, ficando em 31º lugar em jardas permitidas por tentativa de passe e desistindo de 28 touchdowns, fazendo apenas 16 interceptações.

Ele sugere que Surtain provavelmente custaria nada menos que duas escolhas no primeiro turno, mas se os Leões estiverem prontos para lutar pelo Super Bowl, adquirir Surtain pode ser uma mudança de jogo para eles.

Nas próprias palavras de Kenyon: “Olha, os Broncos não deveriam estar ansiosos para negociar Surtain. Eles também poderiam receber uma grande quantia em troca do Detroit Lions, que desfrutou de um ano estelar apesar de um problema real no escanteio… Mas se os Leões estão prontos para perseguir um Super Bowl, ele seria um campeão digno de nota em sua maior posição de necessidade.

Ambas as equipes estão reformulando seus elencos

O comércio potencial surge num momento em que o Broncos já estão ocupados renovando sua escalação. Eles lançaram recentemente o quarterback titular Russel Wilson, o que resultou na arrecadação de US$ 85 milhões em dinheiro morto. Além disso, o safety All-Pro Justin Simmons também foi dispensado e o wide receiver Jerry Jeudy foi negociado com o Cleveland Browns.

Enquanto isso, os Leões já fizeram um movimento notável ao adquirir Carlton Davis III do Bucaneiros de Tampa Bay. No entanto, com a NFL se tornando cada vez mais dominada por ataques com muitos passes, sempre há necessidade de cornerbacks de qualidade. A adição de Surtain ao elenco dos Leões sem dúvida reforçaria sua defesa e proporcionaria a eles um recurso valioso em sua busca pelo sucesso.

A proposta comercial gerou discussões entre torcedores e analistas de futebol, com muitos especulando sobre o impacto potencial de tal mudança para ambas as equipes envolvidas. À medida que a entressafra avança, será interessante ver se os Broncos e os Leões prosseguirão com esta proposta de troca e como ela poderá moldar o cenário da próxima temporada da NFL.