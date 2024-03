Leonardo DiCaprio e Teyana Taylor ficam emocionados e sedutores na festa pré-Oscar

Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

Leonardo Di Caprio e seu colega de elenco, Teyana Taylorestavam muito aconchegantes no fim de semana em uma festa pré-Oscar… com muitos toques acontecendo entre os dois.

Confira esses vídeos dos dois atores – que estão atualmente em produção do novo filme independente de PT Anderson – conversando no sábado à noite na festa WME aqui em Los Angeles, onde foram vistos fazendo contato em alguns pontos diferentes da noite.

Especificamente… Leo foi visto com o braço em volta da cintura de Teyana enquanto eles se aproximavam e conversavam em particular em meio a toda a agitação da festa que acontecia ao seu redor.

Teyana estava usando uma roupa bastante reveladora, FWIW… e sua parte inferior das costas estava exposta.

Houve outro momento em que eles estavam flertando um pouco – com Teyana e LD se encarando e TT prendendo o rabo de cavalo de Leo na parte de trás de seu boné de beisebol. Este não era um PDA, por si só, mas você pode dizer que Teyana estava confortável fazendo isso… e o mesmo para Leo.

Assim que a ajuda do cabelo foi concluída, eles continuaram a conversar… e riram também. Não há sinais de que eles tenham feito algo mais revelador do que podemos ver aqui, incluindo beijos.

Ainda assim, é muito revelador ver… especialmente porque Leo deveria ser um modelo de namoro Vittoria Ceretti – que estava visivelmente ausente desta festa. A última vez que Leo e Vittoria foram vistos juntos em público foi recentemente – eles saíram no final de fevereiro.

Teyana, claro, está no no meio de um divórcio com Iman Shumpert … o que às vezes fica muito feio. Eles compartilham filhos e, embora Teyana tenha tentado manter o processo de divórcio privado, grande parte do drama veio à tona em documentos judiciais públicos.

Claro, o maior pano de fundo aqui é Leo/Tey atuando no mesmo filme ultimamente – e à primeira vista, parece que eles chegaram perto. Vimos toneladas de filmagem deles no sete eles parecem intrinsecamente envolvidos no roteiro… porque Teyana filmou muitas cenas com LD.

Se eles são mais do que apenas amigos… ninguém sabe. Claramente, eles estão confortáveis ​​um com o outro – confortáveis ​​o suficiente para colocar as mãos um no outro, pelo menos. Uma última coisa… sabemos que Leo e Teyana saíram desta festa separados, custe o que custar.