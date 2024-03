Lil Wayne diz que foi ‘tratado como um merda’ no jogo do Lakers, ‘F *** Em’

Lil Wayne diz que foi “tratado como um merda” no jogo do Lakers na noite de quinta-feira… e está tão chateado com o que aconteceu que parece que está pronto para cortar relações com seu amado time.

Não está muito claro exatamente o que aconteceu com Weezy quando ele se dirigiu para a Crypto.Com Arena para assistir à batalha de Los Angeles com o Washington Wizards… mas apenas 90 minutos após o início do jogo, ele foi ao X para criticar o roxo e o dourado.

“Uau!” ele escreveu. “Fui tratado como um merda no jogo do Laker agora há pouco.”

Wayne não entrou em detalhes… mas ele suspeitou que tudo tinha a ver com alguns comentários anteriores que ele fez sobre uma das estrelas do time, Antonio Davis.

Se você não conhece… Wayne, que sempre é visto nas quadras dos jogos do Lakers, faz aparições regulares no “Undisputed” da Fox Sports 1, e quando o assunto se volta para os aros de Los Angeles, ele costuma criticar Davis. Na verdade, durante um episódio de novembro, ele disse que a equipe deveria trocar imediatamente o nove vezes All-Star.

.@LilTunechi diz ao Lakers para trocar Anthony Davis 😳 “Se o Lakers quiser ser um time campeão, eles terão que se livrar do AD.” pic.twitter.com/j686yqzjQJ – INDISPUTADO (@undisputed) 10 de novembro de 2023

@indiscutível

Em sua postagem no X, Wayne escreveu: “Achei que eles me fariam isso mais cedo ou mais tarde” “por causa do que eu disse sobre AD”, mas ele acrescentou que já há algum tempo tem uma sensação desconfortável por parte da equipe – o que aparentemente o faz questionar seu fandom daqui para frente.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

“Tudo bem, entendi”, disse ele. “Foda-se. Não é o que não é. Estou acostumado com isso.”

Nem ele nem o Lakers abordaram o assunto na manhã de sexta-feira.

Parece que muitas outras celebridades não tiveram problemas em comparecer ao jogo… Pulga, Kayvon Thibodeaux, Corey Gamble, Jay Mohr e até mesmo Chevrolet Chase foram todos vistos perto da quadra com sorrisos no rosto.