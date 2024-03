Lionel Messi está fora da seleção argentina devido a lesão

Lionel Messi não estará nas próximas partidas da Argentina durante o intervalo da seleção internacional, já que a Albiceleste oficializou a ausência do camisa 10 após a lesão sofrida no tendão da perna direita em sua última partida contra Inter Miami.

O capitão argentino se machucou na partida de seu clube na MLS contra Nashville. Messi, que marcou um gol e deu uma assistência, teve que deixar o jogo aos 49 minutos. Assim, Messi vai falhar os dois amistosos que a Argentina tem agendados, contra El Salvador e Costa Rica.

Assista ao momento de quase fim da carreira de Lionel Messi em jogo perigoso com MacNaughton

“Ele tem uma sobrecarga no tendão direito”, Inter Miami treinador Tatá Marino disse após a partida, confirmando a lesão. “Não tivemos que correr nenhum tipo de risco.

“Tentámos ver se ele aguentava mais um pouco, mas isso estava a incomodá-lo e por isso preferimos que ele abandonasse o jogo.”

Qual é o impacto na Argentina?

Felizmente para Lionel Scaloni e sua equipe vencedora da Copa do Mundo da FIFA, o jogador de 36 anos só perderá jogos amistosos, portanto isso não afetará as eliminatórias da Copa América ou da Copa do Mundo.

A Copa América está marcada para começar no dia 20 de junho, com ArgentinaO primeiro jogo do time contra o Vencedor do Playoff A. O primeiro time conhecido que eles enfrentarão será o Chile na terça-feira, 26 de junho.

Messi e companhia. tentarão defender o título conquistado em 2021 ao triunfar sobre seu arquirrival, o Brasil, graças a Anjo Di MariaO gol de 22 minutos após eliminar o Educador na Colômbia a caminho da final.

Foi a primeira vez que venceram a competição em 28 anos, apesar de quatro participações em finais desde 1993.

Provou ser um presságio simbólico, pois Messi então inspirado Argentina para vencer a Copa do Mundo no Catar contra a França, a primeira vitória na competição em 36 anos, ao embarcar em uma série de boa forma que os levou também a vencer a Copa dos Campeões da UEFA (Finalíssima).