EUe apenas nove curtos meses, Lionel Messi transformou Inter Miami em um Copa MLS favorito. Uma onda gigantesca de mudanças acompanhou o oito vezes bola de Ouro vencedor em sua aventura americana, onde se juntou a ele ex- Barcelona companheiros de equipe Jordi Alba, Sergio Busquetse Luis Suarez – aquisições de alto preço que deixaram o Inter Miami com pouco espaço para navegar sob o MLS teto salarial.

Mas no domingo, Miami deu um grande passo em direção à liberação de espaço para fazer adições mais poderosas ao lado Messi e companhia. No entanto, isso custará o lateral-direito titular do clube – e seu vice-capitão – que agora precisará ser substituído apenas três semanas após o início da temporada de 2024.

Yedlin foi para Cincinnati

De acordo com vários relatórios de domingo, de longa data Seleção dos Estados Unidos representante DeAndre Yedlin será negociado para Escudo dos Apoiadores vencedores FC Cincinnati em troca de mais de US$ 170.000 em dinheiro de alocação geral em um acordo que poderia valer a pena para ambas as equipes.

Yedlin ingressou no Inter Miami em 2022 e fez 81 partidas no total pelo Garças – o mesmo número de partidas que conquistou pela USMNT. No entanto, a remuneração garantida do lateral-direito em 2023 se aproximou de US$ 875 mil, um valor que não era sustentável para o Inter Miami – e que o FC Cincinnati precisava encaixar cuidadosamente em seu próprio teto salarial.

Yedlin substitui o antigo PSV Eindhoven e Atletico Madrid de volta Santiago Arias em Cincy, que no papel tem um dos times mais fortes do campeonato nesta temporada. Cincy nunca ganhou a MLS Cup e está de olho no prêmio depois de terminar com o melhor recorde da temporada regular da liga no ano passado, e espera montar um forte desafio para o Copa dos Campeões da CONCACAF.

O próximo passo de Miami

Supondo que possa finalizar a negociação com Yedlin, o Inter Miami abrirá um limite salarial “máximo” para ir atrás de outra estrela na MLS – ou mover algumas peças do tabuleiro de xadrez dentro do time existente.

Treinador principal Tatá Martino poderia mover o meio-campista Julian Gressel para lateral-direito – posição natural do jogador nascido na Alemanha. Martinho está definido para inaugurar o meio-campista altamente elogiado Frederico Redondo em ação no jogo na próxima semana, fazendo uma troca de posição com Gressel mais fácil. Os Herons também mantêm interesse em adquirir Dínamo de Houston de volta Franco Escobarmas Houston não demonstrou nenhum desejo de negociar sobre o argentino.