Liverpool aumenta a diferença para quatro pontos com a vitória de Nunez nos descontos sobre o Nottingham Forest

Liverpool moveu quatro pontos de vantagem no topo do Liga Premiada classificação com uma vitória dramática por 1 a 0 aos 99 minutos sobre Floresta de Nottingham cortesia de Darwin Nuñez.

A vitória pode ser crucial para os Reds na batalha contra Cidade de Manchester pelo título, já que o empate parecia provável a cada minuto que passava no City Ground.

No entanto, justamente quando parecia que os dois lados estavam dispostos a dividir os despojos, Nuñeznaquele que foi seu primeiro jogo desde 17 de fevereiro, conseguiu mandar Cruz de Alexis Mac Allister para o fundo da rede com uma cabeçada de relance.

A vitória move crucialmente Liverpool quatro pontos à frente do Manchester City na classificação, antes do confronto clássico dos Citizens com o United no domingo. Também é deles primeira vitória no City Ground desde 1984.

Floresta lutou

Nenhum dos lados conseguiu criar muita substância no primeiro tempo, com a melhor chance recaindo sobre Forest.

Ex-atacante do Liverpool Passe de Divock Origi enviado Anthony Elanga marcou, mas o atacante não conseguiu acertar o chute na perna de Kevin Kelleher.

Darwin Nunez marca o gol da vitória do LiverpoolTIM KEETONEFE

Os Reds responderam através Luis Díazmas o colombiano só conseguiu empurrar a bola por cima da trave.

O Liverpool parecia acordar após o reinício quando Andy Robertson teve uma chance, mas Matz Sels negou-o com a bota.

Liverpool encontra um vencedor tardio



Floresta respondeu, Campo chutando ao lado da marca, enquanto ambas as equipes tentavam encontrar o avanço, apesar de criarem poucas chances claras.

No final, o Liverpool encontrou um vencedor, embora não pudesse ter desistido mais tarde. O Forest não conseguiu limpar as linhas, o que permitiu aos Reds reciclarem a bola em cobrança de escanteio.

Isso permitiu Mac Allister para fazer um cruzamento de pé esquerdo na área, com Nuñez ficando entre dois zagueiros para mandar sua cabeçada de relance para o desespero dos torcedores da casa.