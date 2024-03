Liza Koshy teve momentos agitados no tapete vermelho do Oscar: quedas, piadas e o primeiro meme da noite

Tele brilho e glamour do Oscar 2024 o tapete vermelho foi brevemente interrompido por um acidente alegre envolvendo a atriz Liza Koshy. Conhecida por seu talento cômico e personalidade alegre, Koshy caiu enquanto caminhava no tapete vermelho com sapatos de salto alto, proporcionando o primeiro mau funcionamento do guarda-roupa da noite.

O incidente, capturado em vários clipes postados em Xantigo Twitter, mostrou Koshy caindo no chão depois de tropeçar nos saltos plataforma vermelhos. Sempre profissional, ela rapidamente se levantou com a ajuda de alguns assistentes, mantendo o senso de humor durante toda a provação.

“Era um bueiro” Koshy brincou após a queda, arrancando risadas dos espectadores. “Você viu isso? Oh meu Deus.”

Ostentando um deslumbrante vestido Marchesa vermelho com detalhes em roseta, Koshy lidou com o acidente com graça e humor. “Estou bem! Estou com os tornozelos segurado, então tudo bem. É uma baixa”, ela brincou enquanto sua equipe ajudava a ajustar seu vestido.

Liza lidou com a queda como uma profissional

Apesar da queda, Koshy’s o coque penteado para trás perfeitamente intacto e a franja lateral permaneceram impecáveis, complementando sua maquiagem leve e glamourosa, brincos de prata e anéis combinando. A atriz, que se tornou presença regular em eventos de alto nível nos últimos anos, já apresentou diversos shows e eventos ao vivo, incluindo o Conheci Gala.

Os fãs rapidamente recorreram às redes sociais para expressar sua simpatia e apoio ao Koshy. “Pobre Lisaeu me sinto tão mal por ela”, um fã escreveu, enquanto outro entrou na conversa, “Espero que ela não tenha se machucado e deve ter sido constrangedor para ela.”

Koshy nunca para de surpreender com seus looks

Conhecido por suas ousadas escolhas de moda, Lisa já ganhou as manchetes com suas aparições no tapete vermelho. No Globos dourados 2023, ela chamou a atenção com um vestido de renda preta com tanga peakaboo, look inspirado em celebridades como Dua Lipa, Miley Cyruse Hailey Bieber.

Enquanto Koshy’s outono pode ser o primeiro meme da noite, só o tempo dirá se outro grande Oscar momento irá eclipsar este acidente alegre.