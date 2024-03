Logan Paul afirma que Jake Paul ainda tem segurança por medo de Floyd Mayweather

Stodos vocês se lembram de quando, durante um evento de imprensa para o Floyd Mayweather x Logan Paul lutar, Jake Paulo Roubou a cena. Quando Jake roubou o boné de Floyd, Logan Paul já sabia que isso estava acontecendo, mas não esperava a reação exagerada do lendário boxeador. Claramente, ele ameaçou matar Jake Paul várias vezes. Na verdade, quando todo o evento aconteceu, pessoas da comitiva de Mayweather deram um soco na cabeça de Jake Paul. O sangue ruim era palpável e Floyd teve que continuar Conversa de Sundae de Barstool Sports logo depois que aconteceu. Mas para Jake Paul, a vida tem sido meio perigosa desde que isso aconteceu.

Segurança de Jake Paul contra Floyd Mayweather

Durante uma entrevista no programa ‘In Depth with Graham Bensinger, Logan Paul revelou que Jake Paulo ainda tem uma equipe de segurança 24 horas com ele quando vai para Miami. Isso ocorre por medo das ameaças de morte que recebeu diretamente de Floyd Mayweather quando o incidente ocorreu. Ele disse: “Jake não ficou sem segurança desde aquele momento. O que diabos sabemos sobre Miami, mano? Floyd conhece Miami, ele está por aí’, alegando ‘ele tem capangas que matam um homem por US $ 200. Ele me disse que ia fazer isso, eu não pensei que ele fosse fazer isso. Ele fez isso e eu senti Jake me colocou em perigo. Se eu quebrar minha mão, ou sofrer uma concussão, ou for fodido pelos caras do Floyd um mês antes do maior momento da minha vida, tentando salvar a bunda do meu irmão mais novo, isso é estúpido.”

Durante a mesma entrevista, Logan Paulo também revelou que foi abordado outras duas vezes por Floyd Mayweather equipe para lutar novamente. Embora desta vez, Loan Paul esteja pedindo uma divisão de bolsa de 50-50 em vez dos 85-15 da primeira luta. Depois, há também o suposto processo que Logan Paul tem contra Floyd por não lhe pagar o dinheiro daquela luta. Depois de um tempo, Logan mencionou que o problema foi finalmente resolvido. O que quer que isso signifique. Atualmente, Jake Paul fará um evento semelhante ao que Logan fez contra o Floyd, mas com Mike Tyson envolvido. Quer você goste deles ou os odeie, até 21 de julho deste ano, os dois irmãos Paul terão lutado contra duas das maiores lendas do boxe.