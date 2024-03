Logan Paul diz que Jake Paul teve segurança 24 horas desde a ameaça de ‘matar você’ de Mayweather

Logan primeiro explicado que TMZ Esportes em 2021, ele e Jake estavam com medo de que Mayweather estivesse falando sério quando exclamou “Eu vou te matar, filho da puta” para o jovem Paul após seu agora famoso encontro “te peguei o chapéu” em Miami.

Em uma entrevista recente com Graham BensingerLogan disse que seu irmão ainda está tão preocupado com as palavras… ele está garantindo que um guarda o proteja o tempo todo.