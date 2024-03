Logan Paul garante que teve o luxo de rejeitar duas vezes uma revanche contra Floyd Mayweather Jr.

Floyd Mayweather Jr. é um dos fortes candidatos a ser o maior de todos os tempos. As bolsas de um milhão de dólares que continuam a pagar por cada uma de suas lutas fazem dele um dos boxeadores mais temidos e cobiçados da história, no entanto, Logan Paulo já tive o luxo de rejeitá-lo duas vezes…ou assim afirma.

O influenciador que virou boxeador já enfrentou “Dinheiro” Mayweather uma vez. Foi há três anos, numa luta de exibição quase no início de Paul’s carreira profissional. A luta estava marcada para oito rounds e aconteceu no Estádio Hard Rock em Miami, Flórida.

Ainda hoje, Paulo se orgulha de ter sobrevivido às oito rodadas. Porém a luta foi interrompida por constantes clinches, quase todos iniciados por Paulo. O concurso terminou sem vencedor oficial, mas análises posteriores indicaram que Mayweather Jr. teria vencido a luta por pontos.

Agora, Paulo afirma que “Dinheiro” já o contatou duas vezes para uma revanche, mas ele recusou.

O pedido repentino de Mayweather Jr.

Em entrevista ao In Profundidade com Graham Bensinger, Logan Paulo disse isso Mayweather Jr. contatou-o duas vezes, tentando convencê-lo a lutar. “Ele deveria lutar contra alguém no topo do Burj Al Arab em Dubai – não deu certo”, disse o lutador.

Ele disse que o tetracampeão mundial queria que ele desse um beliscão, mas Paulo rejeitou a oferta. Paulo explicou que fez isso por causa da rapidez do pedido. “Ele não é uma pessoa com quem você briga com seis semanas de antecedência e não com o objetivo que eu tenho”, ele garantiu.

Apesar de tudo, o mais velho Paulo admitiu que se sente tentado por uma nova chance. “Se eu fizesse isso de novo, seria para vencer Floyd Mayweather – o que acho que é possível. Só preciso treinar adequadamente”, afirmou. ele garantiu.

O problema do dinheiro

“Ele é vencível”Paulo reiterado. “Sou YouTuber e lutei oito rounds com ‘o maior lutador de todos os tempos?’ Okay, certo.” No entanto, ele garantiu que sua carreira está caminhando em outra direção: “Sinto que tenho peixes maiores para fritar, literalmente. Mas a ideia de ser a única pessoa a nocautear Floyd Mayweather me excita.”

Por outro lado, há também o problema do dinheiro: “E também, se eu lutasse com ele de novo, não seria 85/15, é 50/50. ‘Foda-se, mano, eu não preciso dessa merda. .'”

Logan começou uma carreira lucrativa como lutador em 2021. Desde sua estreia em Esmagar, Paulo subiu na hierarquia WWE e é o reinado Campeão dos Estados Unidos. Com a agenda saturada devido à nova profissão e às demandas financeiras, parece difícil uma nova luta contra “Dinheiro” Mayweather para se concretizar, mas veremos.