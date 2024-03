Logan Paul revela que teve ‘pensamentos suicidas’ em meio às consequências do escândalo CryptoZoo: ‘Eu estava em uma espiral’

Logan Paul lutou contra demônios pessoais quando sua saúde mental despencou em meio a um polêmico jogo baseado em criptografia que ele lançou, que acabou levando a processos judiciais e acusações de que ele fraudou milhões de dólares de usuários.

CryptoZoo, um jogo que o influenciador social virou superstar da WWE, apoiado e anunciado de forma infame, que permitia aos usuários comprar “NFTs de ovo” que Paul afirmava que iriam chocar e “ganhar dinheiro”, acabou sendo um dos piores erros da carreira de Paul. Uma investigação aprofundada do popular YouTuber Coffeezilla revelou vários problemas com o jogo e uma ação coletiva foi posteriormente movida por usuários contra Paul e seus parceiros.

Isso colocou Paul em uma situação difícil enquanto tentava explicar o que deu errado, mas isso não retribuiu aos fãs que investiram no jogo. Como resultado, Paul acabou em um espaço perigoso.

“Foram as alegações de fraude”, disse Paul a Graham Bensinger em seu canal no YouTube. “O desespero que senti na época do Natal foi causado por um YouTuber que me acusou de fraude.”

Paul contou uma história sobre como voou para a Dinamarca para conhecer a família da então namorada Nina Agdal em dezembro de 2022, mas a viagem terminou abruptamente devido a problemas com sua saúde mental.

“Tive um pequeno colapso mental uma noite e estava em uma situação bastante difícil”, disse Paul. “Pela primeira vez na minha vida, tive pensamentos suicidas.

“Eu nunca vou me matar, nunca, mas o fato de meu cérebro ter chegado a esse ponto e eu ser imaginativo e poder ver as coisas com bastante nitidez na minha cabeça – é por isso que gosto de criar vídeos, posso ver o produto final antes Eu coloquei na tela. Eu estava vendo alguma merda sombria. Alguma merda sombria. Eu estava em uma espiral. Estou apenas chorando, soluçando.”

Agdal, que agora está noiva de Paul, fez o possível para tirá-lo do precipício. Paul disse que o que o ajudou a sair de sua espiral descendente foi tomar alguns dos medicamentos ansiolíticos que ela havia prescrito anteriormente.

Paul admite que foi uma situação incrivelmente difícil, especialmente dada a personalidade pública que ele cultivou depois de se tornar famoso fazendo vídeos cômicos no Vine e depois no YouTube.

“Eu me senti fraco, o que é incomum para mim”, disse Paul. “Eu deveria ser o líder. [I know I’m human] mas sinto que tenho a responsabilidade de ser duro.”

Quando a investigação sobre seu jogo criptográfico foi lançada pela primeira vez, Paul atacou o criador por trás do vídeo, mas acabou descobrindo que era a pessoa errada.

Isso o deixou em uma posição vulnerável, porque Paul afirma que confiava em seu gerente de longa data para ajudar a contratar as pessoas certas para criar o jogo criptográfico que quase destruiu sua reputação.

“Estou vendo isso, eu me conheço, não sou um golpista”, disse Paul. “Eu nunca enganaria ninguém. A, não preciso, e também, B, estou hiperconsciente de que só estou na posição que estou por causa dos meus fãs.

“Eu fiz este jogo com a mais pura das intenções, mas as pessoas que colocamos para criá-lo – esse cara chamado Eddie [Ibanez] e um conselheiro que chamamos de Jake [Greenbaum] – ambos acabaram sendo canalhas mentirosos.

Em janeiro, Paul anunciou um programa de recompra que ele financiou para ajudar a devolver dinheiro às pessoas que investiram no jogo CryptoZoo fracassado. Ao mesmo tempo, Paul abriu um processo contra os ex-parceiros de negócios que acusou de “fraude e engano”.

Após todas as revelações de Paul na recente entrevista de Bensinger, Paul realmente criticou Bensinger, alegando que o documentário de Bensinger foi apresentado a ele como um projeto que iria chegar à Apple TV, mas a coisa toda acabou no YouTube.

“Eu te dei tudo o que tenho”, disse Paul ao falar com Bensinger no TMZ. “Eu me abri para você, estava vulnerável. Deixei você entrar em minha casa no Natal porque pensei que o programa iria para a Apple, mas em vez disso você o colocou em seu canal pessoal no YouTube depois de cinco meses de filmagem.