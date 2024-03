LSU x Iowa 2024: A que horas é o confronto da Elite Oito entre Angel Reese e Caitlin Clark?

Caitlin Clark e o top-seeded Hawkeyes de Iowa buscar vingança Anjo Reesede Tigres da LSU pela derrota no campeonato nacional do ano passado – durante a qual Kim Mulkeya equipe derrotou seu oponente por 102-85 para garantir o primeiro Loucura de março título – mas desta vez no Elite Oito porção do Torneio da NCAA.

Clark, 22 anos, está pronto para se juntar ao WNBA temporada assim que sua temporada terminar, então ela fará todo o possível para derrotar o número 3 da LSU. Reese, 21 anos, pode seguir o exemplo, mas há pouca pressão para repetir.

Caitlin Clark desprezada por Dawn Staley em vídeo sobre Paige Bueckers

Data e local para LSU vs. Iowa 2024

A tão esperada revanche entre LSU e Iowa está marcada para segunda-feira, 1º de abril, no Times Union Center em Albany, Nova York.

LSU se afastou na hora decisiva para vencer UCLA 78-69 e avança consecutivamente Elite Oito pela primeira vez desde 2008.

Horário de denúncia de LSU x Iowa

Iowa garantiu sua passagem para o Elite Oito com outro forte desempenho de Clark enquanto os Hawkeyes ultrapassavam Colorado em uma explosão graças aos 29 pontos e 15 assistências da primeira escolha geral projetada no próximo Rascunho da WNBA.

O horário de descolagem está definido para 7h15 EST.