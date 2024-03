Lua cheia, abril de 2024: Quando é a próxima lua cheia?

Tele Calendário lunar de 2024 é um guia para você encontrar os momentos ideais para a influência dos astros, no caso, as diversas fases do luacom as melhores práticas para iluminar sua vida.

Os astrólogos identificaram alguns rituais para aproveitar as energias presentes no universo durante um lua cheia.

Worm Moon sinaliza retorno da primaveraPA

Quando ocorre a lua cheia?

Astronomicamente, um lua cheia é um alinhamento preciso em que o lua é iluminado em sua plenitude pelo sol e aparece brilhando intensamente no céu.

Calendário da Lua Cheia 2024

25 de janeiro: Lua Cheia em Leão

24 de fevereiro: Lua Cheia em Virgem

25 de março: Lua Cheia em Libra

23 de abril: Lua Cheia em Escorpião (também conhecida como Lua Rosa)

23 de maio: Lua Cheia em Sagitário

21 de junho: Lua Cheia em Capricórnio (também conhecida como Lua de Morango)

21 de julho: Lua Cheia em Aquário (conjunção com Plutão)

19 de agosto: Superlua Cheia em Aquário (também conhecida como Lua Azul)

17 de setembro: Superlua Cheia em Peixes (conjunção com Netuno)

17 de outubro: Superlua Cheia em Áries

15 de novembro: Superlua Cheia em Touro (conjunção com Urano)

15 de dezembro: Lua Cheia em Gêmeos

Embora novo luas ocorrem no signo da estação astrológica em que estamos, luas cheias ocorrem no signo oposto do zodíaco.

O novo e luas cheias são opostos, o primeiro promovendo um clima de introspecção, para semear na escuridão da noite, enquanto o lua cheia nos convida a sair pelo mundo para desfrutar de todas as coisas positivas que temos em nossas vidas.

Para aproveitar a energia promovida pelo lua cheiaperíodo de florescimento e colheita, não é momento de anotar as nossas intenções, mas de olhar em volta, de agradecer, de deixar ir, de contemplar os frutos do nosso trabalho ou o andamento dos projetos, de colher e de celebrar .

O lua cheia é ideal para fechamento de processos e materialização de projetos. Neste momento é recomendado fazer meditações de gratidão, bem como recarregar suas pedras ou cartas de tarô.

Os benefícios esotéricos da lua cheia

Esotericamente, o lua cheia ilumina o que está escondido na escuridão do subconsciente e, consequentemente, traz clareza às nossas emoções e pensamentos mais profundos.

Por isso está associado a momentos de encerramento, a momentos como terminar de resolver uma situação que chegou ao fim.

Quantos dias dura uma lua cheia?

Os efeitos energéticos da lua cheia duram aproximadamente três dias, ou seja, são sentidos um dia antes e um dia depois do seu zênite.

Depois de lua cheiaas pessoas costumam ficar mais introspectivas, reflexivas ou optam por fazer uma limpeza completa em suas casas ou por um merecido descanso.