Luis Suarez marca o primeiro gol do Inter Miami e depois marca o segundo nos primeiros 11 minutos de jogo

Luis Suarez teve um começo desfavorável com Inter Miamimas ele rapidamente colocou fim aos rumores de sua morte no sábado.

Enfrentando o Orlando City em casa, Suarez combinou com Julian Gressel para marcar seu primeiro gol pelo clube aos 4 minutos de jogo. Foi exatamente o tipo de começo que Miami precisava depois de empatar com o Los Angeles Galaxy no último domingo.

Apenas sete minutos depois, Suarez fez o segundo, marcando dois gols nos primeiros 11 minutos de jogo. O segundo também foi auxiliado por Gressel. Foi uma bela combinação entre os dois.

Suarez foi criticado no início de sua carreira em Miami devido à falta de mobilidade no topo. O jogador de 37 anos tem lutado com problemas nos joelhos nos últimos anos, mas certamente ainda consegue fazer isso com talento e técnica.

Para encerrar um primeiro tempo incrível, Suarez deu assistência no terceiro gol do Miami, alimentando um escanteio Roberto Taylor na caixa. Foi um primeiro tempo dominante em Miami, com Lionel Messi mostrando sua habilidade de drible e passe de elite de forma consistente também.