Luke Rockhold enfrenta o veterano do kickboxing Joe Schilling no Karate Combat 45

Luke Rockhold está aproveitando ao máximo sua estadia em Dubai.

Após a notícia de que atualmente está treinando um reality show no estilo Ultimate Fighter ao lado de Tyron Woodley pelo Hardcore FC, o ex-campeão dos médios do UFC também se inscreveu para um confronto com Joe Schilling no Karate Combat 45 em 20 de abril.

Rockhold anunciou a notícia via Instagram.

A luta de abril será a primeira aparição de Rockhold desde a derrota para Mike Perry em sua primeira e única luta corpo-a-corpo no BKFC, há quase um ano. Desde então, Rockhold permaneceu ativo em busca de diferentes oportunidades e parece que Karate Combat veio com uma oferta irrecusável.

Campeão do UFC e do Strikeforce, Rockhold passou por momentos mais difíceis antes de anunciar sua aposentadoria das competições em 2022, após perder três lutas consecutivas. Ele finalmente garantiu sua liberação do UFC e voltou para a luta corpo-a-corpo com Perry.

Agora ele vai tentar a sorte no caratê com a luta contra Schilling, que é veterano tanto no kickboxing quanto no muay thai, além de ter um recorde de 4-6 no MMA. No seu melhor, Schilling é mais conhecido por desferir alguns dos nocautes mais violentos dos esportes de combate, mas competirá pela primeira vez desde 2019, quando perdeu sua última luta no Bellator.

Rockhold x Schilling acontece no Karate Combat 45 em Dubai e mais lutas devem ser anunciadas nas próximas semanas.