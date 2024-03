Lutador de MMA desclassificado de luta de boxe após queda e nocaute brutal no ground and libra

O veterano do MMA Marcin Sianos foi desclassificado de uma luta de boxe contra Artur Bizewski no sábado após executar uma queda e nocautear brutal no ground and pound.

Sianos (8-7 MMA, 0-1 boxe) enfrentou o invicto Bizewski (9-0 boxe) no Rocky Boxing Night em Koszalin, Polônia. Sianos parecia estar prestes a causar uma reviravolta dramática depois de cambalear Bizewski com uma série de socos no meio do segundo round, no entanto, ele então aproveitou uma queda ilegal de perna dupla, garantiu a posição de montaria e esmurrou seu adversário com um golpe brutal. Cotovelada que deixou Bizewski amontoado.

Sianos acabou sendo desclassificado antes de fugir do ringue em meio a um mar de fãs furiosos.

Assista ao vídeo da cena abaixo.

Cenas chocantes na luta dos pesos pesados ​​em Koszalin, na Polônia!

O lutador de MMA Marcin Sianos (0-1) fez sua estreia profissional hoje e acertou um forte golpe em Artur Bizewski (9-0) no segundo round antes de iniciar o ground and pound, acertando uma cotovelada.

Posteriormente, com raiva … pic.twitter.com/hraFZC87Fr — Permante (@PermantexG) 2 de março de 2024

Após o incidente, Sianos publicou uma longa declaração nas redes sociais em polaco, desculpando-se pelas suas ações e afirmando que não conseguia explicar o seu comportamento.

Essa postagem pode ser lida (em polonês) abaixo.