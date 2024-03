Lutador do UFC Igor Severino morde o adversário e ele decide tatuar a marca da agressão

Tele luta estelar de UFC Vegas 89 entre Amanda Ribas e Rose NamajunasA vitória deste último foi ofuscada pelas notícias do dia no MMA após um incidente inédito na história do UFC que terminou em um estúdio de tatuagem.

Um acontecimento infeliz em uma das lutas preliminares da função realizada no APEX da ‘Cidade do Pecado’ foi o que tomou todos os holofotes e linhas de crônicas do evento, assim como Mike Tyson fez em sua segunda luta contra Evander Holyfield em 1997 ou como o jogador de futebol uruguaio Luis Suarez na Copa do Mundo do Brasil 2014 contra a Itália.

O comportamento errático de Conor McGregor em sua entrevista mais recente em ‘RoadHouse’Twitter

Uma mordida inédita no UFC

Sim, estamos a falar de uma mordida, embora paradoxalmente nunca tivesse acontecido antes neste desporto de contacto. Os pesos mosca Igor Severino e André Lima se enfrentaram na segunda luta do card preliminar. No segundo round Severino forçou o adversário contra a cerca e logo nessa posição começou a mordê-lo no tríceps esquerdo, uma ação incrível, até porque pelo placar ele estava vencendo a luta.

O árbitro Chris Tognoni interrompeu a luta e quase imediatamente anunciou a desclassificação de Severino, que claro sofreu a derrota, a primeira da carreira.

Momentos depois foi anunciado durante a transmissão que Dana Brancochefe do UFC, decidiu expulsá-lo do circuito, enquanto Lima, contou com a ajuda de um tatuador para ‘coçar’ sua mordida acompanhada das seguintes falas: “I Got F**king Bit Bonus” sugerindo que o UFC irá dê-lhe um bônus generoso por ter recebido essa afronta física.