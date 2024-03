Mac Jones se despede dos Patriots e aceitará uma nova função ao voltar para casa

Mac Jones tem um pé fora do Patriotas da Nova Inglaterra. O quarterback do terceiro ano nunca foi capaz de se encaixar no Pats’ ataque, e agora o time está trocando-o por uma escolha final para o Jaguares de Jacksonville.

De acordo com ESPN interno Adam Scheftero Patriotas o front office finalmente perdeu a paciência com Jones e decidiu mandá-lo para o Jaguares. Em troca, Jacksonville teria concordado em dar Nova Inglaterra uma escolha de sexta rodada.

Nenhuma das equipes falou sobre isso. Mas de acordo com Scheftero acordo se tornaria oficial quando o novo NFL ano começa, nesta quarta-feira, 15 de março. Assim que puderem fazer a mudança, Jones reportará a Jacksonville para o físico correspondente.

O tempo de Jones com os Patriots

Mac Jones chegou em Nova Inglaterra como a 15ª escolha geral no Rascunho de 2021depois de uma carreira notável com o Maré Carmesim do Alabama no futebol universitário.

O quarterback teve uma primeira temporada promissora, contribuindo 3.801 jardas em 352 conclusões de 521 tentativas. Ele jogou 22 passes para touchdown mas foi interceptado 13 vezes e demitido 28 vezes.

Josh McDaniels saída em 2022 como coordenador ofensivo – substituído pelo ex-coordenador defensivo Matt Patrícia-desequilibrado Jonesque nunca conseguiu recuperar o bom ritmo de jogo e chegou a ser banido em diversas ocasiões.

Jones assisti aos últimos seis jogos da temporada de 2023 do lado de fora enquanto Bailey Zappeescolhido na quarta rodada do Draft de 2022, assumiu as rédeas do ataque.

Jones voltará para casa

Dentro de tudo o que a mudança implica, o jogador de 25 anos poderá pelo menos jogar diante do seu povo, já que nasceu e cursou o ensino médio em Jacksonville, Flórida.

Com o Jaguares, Jones lutará pelo primeiro emprego reserva com veterano de sete anos CJ Beatharde ambos estarão atrás do titular indiscutível Trevor Lawrence.

O Patriotaspor sua vez, estão em plena reconstrução após a saída do técnico Bill Belichick e agora estão sob Jerod Mayo comando. Este ano, a equipe tem a terceira escolha geral e os analistas ainda não têm consenso sobre quem escolher.

Até agora, eles foram vinculados a zagueiros Drake Maye e Jayden Daniels e receptor amplo Marvin Harrisonmas maionese terá a última palavra em 25 de abril.