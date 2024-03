Madeline Soto, a garota desaparecida da Flórida, foi encontrada morta; suspeito sob custódia

Ta trágica notícia de um garoto de 13 anos Madeline SoutoA morte de Mariah abalou a comunidade depois que seu corpo foi encontrado em uma área arborizada, cinco dias depois de seu desaparecimento. O Gabinete do Xerife do Condado de Orange suspeita que o namorado de sua mãe, Stephan Sterns, esteja movendo seu corpo.

“Não temos informações adicionais para divulgar neste momento. A polícia de Kissimmee é a agência líder nesta investigação de homicídio. Esse trabalho continua”, afirmou o gabinete do xerife.

Madeline, que comemorou seu 13º aniversário em 22 de fevereiro, morava em Kissimmee, Flórida, e frequentava a escola Hunter’s Creek Middle School, em Orlando. Inicialmente, acreditou-se que ela foi vista pela última vez a caminho da escola, mas o xerife John W. Mina revelou uma reviravolta perturbadora durante uma entrevista coletiva, afirmando: “Em vez disso, acreditamos que ela já estava morta na época e que Stephan Sterns a moveu. corpo nas primeiras horas da manhã daquele dia.”

O xerife explicou que as evidências de vídeo mostram Sterns descartando itens em uma lixeira em seu complexo de apartamentos em Kissimmee às 7h35 do dia 26 de fevereiro. “Mais tarde, os detetives recuperaram a mochila de Madeline e seu laptop fornecido pela escola naquela lixeira. Às 19h19, temos evidências que mostram Stephan Sterns retornando ao complexo, e Madeline estava visível naquele veículo”, acrescentou Mina. “Acreditamos que ela já estava morta naquela época.”

O caso ainda está ativo e em andamento

A chefe de polícia de Kissimmee, Betty Holland, enfatizou que o caso ainda está ativo e em andamento, com informações cruciais que não podem ser divulgadas neste momento. Ela também mencionou que Sterns foi transportado da prisão do condado de Orange para a prisão do condado de Osceola.

A dolorosa perda de Madeline deixou a comunidade cambaleando e as autoridades estão trabalhando diligentemente para fazer justiça para ela. As trágicas circunstâncias que rodearam a sua morte suscitaram preocupações e questões, deixando muitos profundamente entristecidos e à procura de respostas.

A perda devastadora de uma vida jovem como a de Madeline serve como um lembrete da importância do apoio comunitário e da vigilância na protecção dos nossos entes queridos. À medida que a investigação avança, a esperança de encerramento e responsabilização permanece na mente de todos.