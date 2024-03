Madonna bagunça de novo: joga cerveja no público durante um show

Os shows de Madonna são um dos shows mais bizarros da atualidade, em grande parte devido à sua grandiosidade e energia. Porém, nos últimos meses, a rainha do pop protagonizou momentos polêmicos que deixaram seus fãs perplexos.

Depois de uma queda chocante no palco e uma briga com um fã em uma cadeira de rodas, ela voltou às manchetes, e por mais um incidente desagradável envolvendo uma cerveja.

Madonna acidentalmente critica fã em cadeira de rodas por não se levantarTwitter

Durante um de seus shows em Denver Madona surpreendeu o público da primeira fila ao encharcá-los com cerveja.

Sem avisar, a artista começou a jogar o líquido nos espectadores, deixando-os completamente molhados e, para completar, jogou a garrafa na plateia.

Algo que tem gerado muita polêmica nas redes sociais, com muitos especulando o que teria acontecido se aquela garrafa tivesse atingido alguém na cabeça.

Esta não é sua primeira polêmica com uma cerveja

Este comportamento estranho tem gerado críticas e questionamentos à icónica cantora, especialmente porque a sua atual digressão, ‘The Celebration World Tour’, marcou o seu regresso triunfante aos palcos após uma crise de saúde que quase lhe custou a vida.

E esta não foi a primeira polémica do género, com outro incidente a tornar-se viral no início de março, quando a artista foi vista a beber cerveja e a cuspir nos fãs, mais uma série de ações que não caíram bem.

