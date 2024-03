Mãe de menina gravemente ferida pelo filho de Andy Reid não o perdoa e continua irritada com o governador do Missouri

Tmãe de uma menina que ficou ferida em um acidente envolvendo o filho de Chefes de Kansas City treinador principal Andy Reid disse que não perdoará o perpetrador pelos danos que ele causou à sua família. Britt Reid cumpriu 16 meses de uma sentença de três anos após se declarar culpado de crime de dirigir embriagado, resultando em lesões físicas graves.

De acordo com os promotores, Reid estava dirigindo a cerca de 135 km/h em uma zona de 65 km/h quando bateu em dois carros estacionados perto Estádio Ponta de Flecha em fevereiro de 2021. Seis pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo a filha de Miller Ariel Jovemque tinha apenas cinco anos na época.

Ela sofreu uma lesão cerebral traumática e passou 11 dias em coma, com mais dois meses no hospital. Agora com oito anos, Ariel fez progressos significativos desde o acidente, mas ainda enfrenta dificuldades no dia a dia com atrasos no desenvolvimento e frequenta aulas de educação especial.

Apesar disso o governador do Missouri Mike Parsoncomutou a sentença de Reid, o que significa que Reid permanecerá em prisão domiciliar nas condições de sua liberdade condicional até 31 de outubro de 2025.

A decisão deixou a mãe da vítima, Felícia Millerchocada e magoada com um sentimento de injustiça, especialmente porque ela não foi informada sobre sua libertação.

“Fomos ao tribunal, [were] disseram, ‘você vai conseguir justiça'”, disse Felicia Miller em entrevista à ESPN. “Ele está preso por um ano e cerca de três meses. Então não conseguimos justiça. Não é o suficiente.

“Eu sei que dizem que às vezes você tem que perdoar e esquecer de seguir em frente. Mas olhar para meu bebê todos os dias e ver minha filha, como ela tem que viver, e depois ver como ele poderia estar de volta em casa, confortável.”

Os problemas anteriores de Reid com a lei

Não foi a primeira vez que Reid se envolveu em um crime. Anteriormente, ele se declarou culpado de apontar uma arma para outro motorista em um incidente de 2007 e, enquanto cumpria sua pena por essa acusação, se declarou culpado de outra condução não relacionada sob a influência (DUI) de uma substância controlada.

Miller agora está preocupado com a possibilidade de Reid machucar outra família: “Ele continua recebendo um tapinha no pulso quando você deixa alguém escapar, fugir, fugir. Eles vão continuar fazendo isso”, acrescentou ela. .

Parson, que é um grande torcedor do Chiefs e foi convidado para assistir ao Super Bowl, não deu uma razão pela qual a sentença de Reid foi comutada. Em comunicado à ESPN na semana passada, o escritório de Parson disse: “Nenhum pedido, oficial ou não, foi feito em nome do Sr. Reid para esta comutação”. Um porta-voz do escritório se recusou a comentar além da declaração.