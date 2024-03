Mãe dos irmãos Bosa implora aos 49ers para tornar o sonho da família uma realidade

Bsendo mãe de dois NFL jogadores jogando em cidades diferentes não é tarefa fácil, com todo o tempo de viagem entre eles e apoiando-os quando jogam entre si – basta perguntar Donna Kelcea mãe de Travis e Jason Kelce. E é por isso que é o sonho de Cheryl Bosa ver seus dois filhos jogarem pela mesma franquia da NFL algum dia, enquanto ela implorava São Francisco 49ers fazer acontecer.

Mama Bosa, cujos filhos são edge rusher do 49ers Nick Bosa e Carregadores de Los Angeles homem Joey Bosadeseja que seus meninos joguem no mesmo time, e não uns contra os outros, no futuro.

Rumores sugerem que os 49ers estão pensando em adquirir Joey, 28, e ela enviou à organização de São Francisco um apelo esperançoso para unir seus filhos na baía.

“Meu Deus! Faça isso pela mamãe”, escreveu Cheryl em sua história no Instagram com um gráfico sugerindo uma possível equipe.

E então ela deu um passo além, postando uma foto dos irmãos Bosa vestidos com o uniforme dos 49ers, alertando os outros times que deveriam ficar “assustados” com a perspectiva de jogarem juntos.

“A liga deveria ficar muito assustada se isso acontecer”, acrescentou ela, legendando a foto dos irmãos Bosa.

Joey Bosa irá para o 49ers?

Enquanto os Chargers não conseguiram chegar aos playoffs, os 49ers foram até o Super Bowl e levaram o Chefes de Kansas City para a prorrogação antes de perderem.

Los Angeles contratou Jim Harbaugh como treinador principal e Joe Hortiz como gerente geral, e resta saber o que o futuro reserva para Bosa, que foi a terceira escolha geral no Draft de 2016 da NFL.

Acredita-se que os 49ers podem querer que Bosa acrescente mais profundidade à posição do irmão, já que melhorar a sua linha defensiva é considerada uma prioridade para a equipa em 2024.

No entanto, com jogadores como Randy Gregory e Chase Young entrando no free agency com um salário menor, Mama Bosa pode ter que esperar que seu sonho se torne realidade.