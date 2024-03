Maluma e namorada dão boas-vindas à menina recém-nascida

Maluma realmente é um papi agora… o cantor e sua namorada estão comemorando o nascimento de sua filha.

O astro colombiano de 30 anos postou fotos suas acariciando o recém-nascido, aparentemente no berçário do hospital. Maluma diz que nasceu no sábado às 8h23 e agradeceu à namorada Susana Gomez “por realizar meu maior sonho de ser Pai.”

Os fãs anteciparam o nome do bebê depois de ver Susana usando um colar de diamantes soletrando Paris – e Maluma confirmou que esse é realmente o nome dela.

Ele também diz que a bebê Paris terá os sobrenomes de ambos os pais… Paris Londono Gomez. O nome do governo de Maluma é Juan Luis Londono Arias.

Na sexta-feira, ele postou um monte de fotos com Susana – várias delas no berçário que construíram para a chegada do bebê – e sua legenda, “Dias para te conhecer” foi uma revelação absoluta de que seu pacote de alegria estava fechado.

Maluma anunciado em outubro que eles esperavam ao lançar seu videoclipe de “Procura” – o vídeo foca em seu romance com Susana e, no minuto final, ele deu a notícia do bebê.