Maluma lança fotos do IG com recém-nascido e diz que a paternidade é a melhor coisa de todos os tempos

Maluma está totalmente vibrando como uma menina, pai … chamando isso de o ponto alto de sua vida, e ele tem as fotos para comprovar isso.

Pouco mais de 2 semanas após seu nascimento, a cantora colombiana lançou um carrossel de fotos com sua adorável filha recém-nascida, Paris e sua namorada Susana Gomez … e sua legenda é pura emoção!

“Mis primeros 15 días como Papá, esto es lo mejor que he vivido en mi Vida.. 💘”, escreveu ele em espanhol… que se traduz como: “Meus primeiros 15 dias como pai, esta é a melhor coisa que tenho já experimentei na minha vida.”

As fotos são realmente emocionantes – uma mostra Maluma sem camisa, relaxando em sua cama com sua filha aconchegada em seu peito.

Em outro, eles estão fazendo movimentos no berço de um arranha-céu em Paris para Bob Marley e “Is This Love” dos Wailers. O garoto tem bom gosto musical.

Parece que a ruptura da paternidade está definitivamente à altura dos sonhos de Maluma… especialmente porque, em foto do anúncio do bebê dele deu um grande abraço a GF Susana “por ter realizado o meu maior sonho de ser pai”.

Quanto à história por trás do nome do recém-nascido, Paris… Maluma revelou na Recording Academy de fevereiro e Clive Davis‘ Gala pré-GRAMMY ela foi concebida na Cidade do Amor, daí o nome.