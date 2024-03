Manon Fiorot é transportado para o hospital após vitória na luta principal do UFC Atlantic City

Manon Fiorot não teve muito tempo para comemorar a vitória sobre Erin Blanchfield no UFC Atlantic City antes de ser transportada para um hospital local por precaução, em vez de comparecer à coletiva de imprensa pós-luta do evento.

Normalmente, qualquer pessoa que enfrente uma luta difícil ou enfrente qualquer tipo de lesão grave será transportada, em vez de ficar por perto para falar com a mídia após um evento.

A boa notícia é que fontes próximas ao acampamento de Fiorot disseram ao MMA Fighting que “não havia nada sério” em relação a possíveis lesões após a luta e Fiorot estava “rindo e sorrindo” enquanto se dirigia ao hospital para fazer o exame.

Fiorot marcou um shutout em sua primeira luta principal do UFC, vencendo scorecards desequilibrados de 50-45 em todos os tabuleiros ao derrotar Blanchfield em todos os rounds. Sua vitória dominante veio em grande parte graças a um jogo de contra-ataque eficaz que permitiu a Fiorot se mover e atacar Blanchfield com socos dezenas de vezes ao longo de cinco rounds.

Blanchfield lutou para diminuir a distância do Fiorot mais alto, que também demonstrou grande força para ignorar continuamente todas as tentativas de luta de seu oponente.

Após a vitória, Fiorot deixou claras suas intenções de que queria a próxima chance pelo título e espera enfrentar o vencedor da próxima luta da trilogia entre a atual campeã peso mosca Alexa Grasso e Valentina Shevchenko ainda este ano.

“Lutei com todos da categoria. Quero o título, é isso”, gritou Fiorot. “Estou pronto, não importa o que aconteça, quero minha chance pelo título.”

A única coisa que funciona contra Fiorot agora pode ser o tempo.

Grasso e Shevchenko estão atualmente treinando a nova temporada do O ultimo lutador, com todos os sinais apontando para uma trilogia entre eles ocorrendo em setembro. Se Fiorot esperar, ela pode acabar ficando de fora pelo resto de 2024, mas esse risco pode valer a pena se ela tiver a chance de ganhar o ouro no UFC.

Essa folga também permitirá que Fiorot descanse e se recupere após sua atuação de cinco rounds no sábado, já que ela se manteve invicta no UFC com um cartel perfeito de 7-0.