Manon Fiorot pede disputa pelo título após vitória por shutout sobre Erin Blanchfield no UFC Atlantic City

Manon Fiorot não conseguiu um knockdown, mas conseguiu fazer uma performance de shutout para vencer Erin Blanchfield de forma desequilibrada na luta principal do UFC Atlantic City.

O peso mosca francês manteve o básico e exibiu um contra-ataque perfeitamente cronometrado para derrubar Blanchfield em pé durante cinco rounds. Fora uma breve tentativa de finalização no round inicial, Fiorot nunca correu nenhum perigo sério, pois ficou atrás de uma combinação de dois socos que frustrou Blanchfield a noite toda.

Quando acabou, os três juízes marcaram a luta por 50-45 para Fiorot, dando-lhe a sétima vitória consecutiva no UFC. Com a vitória em mãos, Fiorot clamou pela chance de ser o próximo campeão do UFC.

“Lutei com todos da categoria. Quero o título, é isso”, disse Fiorot por meio de um tradutor. “Estou pronto, não importa o que aconteça, quero minha chance pelo título. Ela era durona, mas não tive nenhuma surpresa. Estou feliz, tudo vai bem.”

A luta começou sem dúvida com o único erro real de Fiorot, quando ela agarrou um body lock e tentou uma queda, mas deixou a cabeça no lugar errado, o que levou Blanchfield a arrebatar uma guilhotina. A finalização foi apertada e forçou Fiorot a rolar e lutar para se levantar e eventualmente se libertar.

Uma vez lá, Fiorot usou sua velocidade e golpes para fazer seu inimigo pagar cada vez que Blanchfield avançava com abandono imprudente. Fiorot então destruiu Blanchfield por fora, com o nativo de Nova Jersey lutando para diminuir a distância de alguma forma significativa.

Mesmo quando Blanchfield conseguiu avançar para garantir a queda, Fiorot rebateu bem para inverter posições e se levantar novamente. Fiorot ficou feliz em contra-atacar e acertar Blanchfield com um ou dois chutes consecutivos antes de circular para reiniciar no centro da jaula.

Não houve muita ostentação na abordagem de Fiorot, mas seu tamanho, alcance e trocação mantiveram Blanchfield no final de seus socos e chutes sem nenhum plano ‘B’ real para virar o jogo na luta.

Quando a luta chegou ao quarto round, Blanchfield decidiu jogar a cautela ao vento com ainda mais agressividade, mas ainda não conseguiu cair muito em pé e suas quedas continuaram ineficazes.

Com seus treinadores pedindo uma finalização, Blanchfield acertou seu melhor golpe da noite com um chute na cabeça que acertou, mas Fiorot não piscou e apenas continuou trocando em pé. A habilidade de Fiorot de punir Blanchfield com uma combinação esquerda-direita na hora certa mostrou que ela não precisava fazer muito mais para conquistar a vitória.

Fiorot continua invicto no UFC com um cartel perfeito de 7-0. A vitória sobre Blanchfield sem dúvida a coloca em posição de disputar o título. O único problema é que a atual campeã peso mosca Alexa Grasso e Valentina Shevchenko estão atualmente treinando a nova temporada do O ultimo lutador, com uma luta trilogia entre eles provavelmente acontecendo em setembro.

Isso significa que Fiorot pode acabar ficando de fora o resto do ano esperando pelo vencedor, então resta saber se ela ficará feliz em ficar afastada por tanto tempo ou potencialmente arriscar sua vaga com outra luta em 2024.