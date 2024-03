March Madness: Classificação das equipes restantes por KenPom e diferença de pontos antes do Sweet 16

Tas duas primeiras rodadas do Torneio da NCAA de 2024 estão nos livros. Embora tenhamos muitos jogos dramáticos, não houve tantos transtornos como de costume este ano.

Isso fica claro quando você olha para a equipe restante. Enquanto nos preparamos para o Sweet 16, todas as 1 e 2 sementes ainda estão vivos, assim como duas 3 sementes, duas 4 sementes e duas 5 sementes. Apenas uma semente de dois dígitos (Estado NC) Está vivo.

Caitlin Clark inspirou Jack Gohlke, a maior estrela do March Madness masculino

Antes do Sweet 16 começar na quinta-feira, vamos dar uma olhada em como cada equipe restante se sai.

Classificações KenPom das equipes restantes do Sweet 16

UCONN – KenPom Classificação: 1 Houston – KenPom Classificação: 2 Purdue-KenPom Classificação: 3 Arizona – Classificação KenPom: 5 Duque – Classificação KenPom: 6 Estado de Iowa – Classificação KenPom: 7 Tennessee – KenPom Classificação: 8 Classificação UNC-KenPom: 9 Illinois – KenPom Classificação: 10 Creighton – KenPom Classificação: 11 Gonzaga – KenPom Classificação: 12 Marquette – KenPom Classificação: 13 Alabama – Classificação KenPom: 14 San Diego St. – KenPom Classificação: 17 Clemson – KenPom Classificação: 23 Estado NC – Classificação KenPom: 53

O único time KenPom classificado no Top 10 que não está mais no torneio é Castanho-aloirado (4º). Entre as 16 melhores equipes, Baylor (15) e Estado de Michigan (16º) não avançou, perdendo no segundo turno.

Agora, vamos dar uma olhada em quais equipes estão superando seus adversários pela maior margem até agora no torneio deste ano.

Margem de vitória das equipes restantes do Sweet 16

Purdue: diferencial de +67 pontos UCONN: diferencial de +56 pontos Duke: diferencial de +55 pontos Houston: diferencial de +45 pontos UNC: diferencial de +44 pontos Gonzaga: diferencial de +42 pontos Illinois: diferencial de +42 pontos Tennessee: diferencial de +38 pontos San Diego St.: diferencial de +32 pontos Arizona: diferencial de +30 pontos Creighton: diferencial de +30 pontos Clemson: diferencial de +29 pontos Estado de Iowa: diferencial de +28 pontos Alabama: diferencial de +24 pontos Marquette: diferencial de +22 pontos Estado NC: diferencial de +19 pontos

É claro que isso realmente não nos diz muito quando colocado em contexto. As sementes número 1 enfrentaram os piores times do torneio na primeira rodada, dando-lhes grandes margens de vitória que as sementes inferiores, como Clemson e estado da Carolina do Norte não foram concedidos.

Ainda, Purdue causou a maior parte do dano no segundo turno, assim como Duque e Estado de San Diego. É verdade que os dois últimos enfrentaram 12 e 13 sementes, respectivamente.

O que parece um bloqueio, porém, é que teremos basquete de alto nível no Sweet 16.