Márcio Tenório dispara com ampla vantagem na corrida eleitoral em Igreja Nova

Em recente amostra em números realizada no município de Igreja Nova, acerca dos pré-candidatos a prefeito, o atual vice-prefeito Márcio Tenório, ainda filiado ao MDB, aparece na liderança da opção do eleitorado, tanto de forma induzida quando espontânea. Quando confrontado com o nome de Geraldo Neto, o medebista consegue ampla vantagem numérica. Já quando confrontado com o possível pré-candidato Thiago Mateus a vantagem de MT é ainda maior.

Nas rodas de conversa e senadinhos de Igreja Nova, o nome de Márcio Tenório é posto sempre em evidência, tendo notoriamente o pré-candidato com mais densidade eleitoral para sair vitorioso das urnas no próximo pleito de outubro. Possivelmente também surja o nome de outro pré-candidato que já amargou algumas derrotas eleitorais, porém pode também está no páreo sendo apenas uma candidatura laranja.

Grande admirador e discípulo político do saudoso prefeito Neiwton Silva, MT guarda com muito carinho todos os seus ensinamentos, lembrando com muita saudade todas as lições lhes passadas pelo grande homem e líder político que foi Dr Neiwton. Como os números não mentem, o fato que ecoa fortemente em Igreja Nova é que seria um grande erro trocar o certo pelo duvidoso e arriscar soltar o passarinho que está nas mãos para esperar que o que está voando lhe pouse no ombro.

Com assessoria