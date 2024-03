Marido da estrela de ‘Selling Sunset’ Christine Quinn é preso novamente após apreensão de DV

Disseram-nos que ele foi levado por policiais e levado para a prisão, onde foi autuado sob a acusação de violar uma ordem de proteção de emergência. Fotos de policiais no local na noite passada mostram pelo menos uma viatura policial na casa de Christine… mas não fotos do próprio Christian.

Nossas fontes nos disseram que ela não voltou para casa desde que foi para o hospital com o filho – e atualmente está em um local seguro com a criança. Independentemente disso… fomos informados de que Christian estar na propriedade é proibido com base no campo de força legal concedido a Christine.