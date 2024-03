Marido de ‘Selling Sunset’ Christine Quinn é preso por agressão com arma mortal

Disseram-nos que uma chamada para um incidente doméstico foi o que estimulou os policiais a comparecerem. Em termos do que supostamente aconteceu – nossas fontes nos dizem que houve uma discussão verbal entre Christian e Christine… e Christine disse à polícia que Christian jogou nela um saco com vidro.

Disseram-nos que a bolsa não encontrou Christine e na verdade atingiu seu filho, de 3 anos, e neste momento… nossas fontes dizem que a ligação para o 911 foi então feita. Fomos informados de que uma ambulância chegou, mas a criança não precisou ser transportada… sendo tratada no local.

Disseram-nos que Dumontet foi autuado por agressão com arma mortal, um crime. No momento em que este artigo foi escrito, ele parecia ainda estar atrás das grades sob fiança de US$ 30.000.