Marido de Suzanne Somers concorda com seu desprezo ‘In Memoriam’ do Oscar

Suzanne Somers O segmento principal “in memoriam” de ‘omissão do Oscar’ deixou muitos fãs furiosos … mas seu marido está dizendo que está tudo bem com a decisão da Academia de deixá-la de fora.

Alan Hamel explica seu ponto de vista ao TMZ … dizendo: “A última vez que verifiquei, ainda tínhamos uma Primeira Emenda. Respeito a decisão da Academia de não incluir Suzanne In Memoriam. Francamente, a manifestação de milhões de seus fãs foi o tipo de In Memoriam. Memoriam Suzanne teria abraçado carinhosamente.”

Ele acrescenta: “Ela adorava e respeitava seus fãs e da mesma forma desfrutava de um lindo relacionamento com a mídia e os paparazzi que elevaram sua carreira a alturas raramente vistas. Ela estreou na Carson em 1973 com seu primeiro de 27 livros e permaneceu ativa e relevante até seu falecimento. . Deus abençoe Suzanne Somers.

O nome de Suzanne foi incluído apenas no último slide do segmento, mas foi escrito em fonte pequena junto com os nomes de outras estrelas falecidas. Ela não foi mostrada como uma das principais estrelas que foram homenageadas com seus rostos mostrados.