Marisa Lourençoesposa de Jaguares quarterback Trevor Lawrencerecentemente compartilhou vislumbres da extravagante festa de despedida de solteira de Ozzy Ozkanantes de seu casamento com Jacksonville receptor amplo Cristiano Kirk.

A celebração, realizada em Cabo são Lucascontou com uma série de momentos glamorosos, incluindo uma noitada em trajes brilhantes e uma sessão relaxante à beira da piscina.

Marissa Instagram as postagens capturaram a essência da celebração, mostrando a alegria do grupo em um jantar à beira-mar e um cruzeiro ao pôr do sol. As festividades foram acompanhadas por Kirk e Lourençocom Marisa expressando entusiasmo por Ozkan’s próximo casamento em uma de suas legendas.

Marisa Lourenço, conhecida por sua presença vibrante nas redes sociais, continuou a cativar os fãs com suas postagens sinceras e envolvimento ativo. Sua recente participação em Ozkan’s a despedida de solteira contribui para sua personalidade aventureira e extrovertida, que atraiu atenção significativa online.

Marissa era a casamenteira de Ozzy e Christian

O Lawrences desempenhou um papel significativo na proposta de Kirk para Ozkan, criando uma atmosfera sonhadora para o momento especial. Marisa compartilhou anteriormente detalhes da proposta, destacando a alegria e as risadas compartilhadas durante a preparação surpresa.

Cristiano Kirk, que recentemente assinou um lucrativo contrato com o Jaguars, tem sido um jogador de destaque do time. Apesar do Jaguares altos e baixos na última temporada, Kirk’s o desempenho tem sido impressionante, refletindo seu compromisso com o jogo.

Enquanto o NFL a entressafra se desenrola, os fãs aguardam ansiosamente Trevor e Marissa Lawrence próximos movimentos, dentro e fora do campo. Com Trevor potencial extensão do contrato e o crescente destaque do casal no NFL comunidade, a próxima temporada promete ser um capítulo emocionante em sua jornada.